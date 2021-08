Pénélope Leprevost, dernière cavalière à s’élancer pour la France, aurait pu apporter un deuxième titre olympique consécutif en saut d’obstacles tricolore. Mais elle a craqué avec son cheval Vancouver de Lanlore et les Bleus ont laissé la victoire à la Suède pour finir à une décevante 8e place.

« Je ne suis pas fâchée après mon cheval, je ne lui en veux même pas », a déclaré la Française à propos de Vancouver de Lanlonre, son étalon français, né en 2009. Deux autres chevaux ont refusé un obstacle durant le concours, entraînant l’élimination de leur cavalier. Le décalage horaire avec le Japon a déstabilisé de nombreux chevaux.

La France quitte Tokyo avec une seule médaille en équitation, le bronze du concours complet par équipes, avec Nicolas Touzaint, Karim Florent Laghouag et Christopher Six. C’est une petite déception car les Bleus avaient remporté deux titres à Rio, le concours complet par équipes et le saut d’obstacles par équipes, ainsi que l’argent en concours complet individuel avec Astier Nicolas.