L’équipe de France de concours complet a remporté la médaille de bronze lundi aux JO de Tokyo derrière la Grande-Bretagne et l’Australie.

Nicolas Touzaint (sur Absolut Gold), Christopher Six (Totem de Brecey) et Karim Laghouag (Triton Fontaine) ont rapporté une 23e médaille à la France ce lundi. Les trois coéquipiers ont décroché la médaille de bronze du concours complet par équipes, derrière la Grande-Bretagne (Or) et l’Australie (Argent).

Il s’agit de la quatrième médaille olympique française en concours complet par équipes après la troisième place en 1960 à Rome et les titres en 2004 à Athènes et en 2016 à Rio.