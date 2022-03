Le Français Kevin Staut, champion olympique par équipes 2016 a remporté pour la première fois de sa carrière le Grand Prix cinq Etoiles du prestigieux concours Saut Hermès, ce dimanche à Paris.

Le Français et sa jument de 14 ans ont sauté les 7 obstacles (dont un double) en barrage en 35 secondes 50 centièmes. Ils devancent ce dimanche les Suédois, Henrik von Eckermann (sur King Edward), auteur de deux sans faute mais avec quinze secondes de plus que Staut, et Peder Fredricson (Hansson WL) zéro faute également sur la journée.

Kevin Staut est devenu le deuxième Français après Simon Delestre à s’imposer sur le Saut Hermès. « Je suis vraiment ravi de cette victoire, ici à Paris devant un public qui a pu venir nous soutenir » a déclaré le Français.