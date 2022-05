Réaliser des sorties équestres c’est une magnifique occasion de prendre l’air tout en découvrant nos régions. Cependant une balade à cheval peut vite tourner au cauchemar si vous n’avez pas l’équipement adéquate. Voici le matériel qu’il vous faut pour vos sorties équestres.

Les sorties équestres sont essentielles pour la santé et le moral. L’équitation est un moyen ludique pour s’oxygéner tout en pratiquant un sport d’extérieur. Une sortie équestre est un plaisir inouï qui permet aux cavaliers de se ressourcer avec le cheval. Dans un monde pollué, quitter la ville et se balader à cheval permet de respirer à plein poumons. À partir du moment où vous êtes avec votre cheval sur la route, vous n’êtes plus considéré comme un piéton mais comme un véhicule. Raison de plus pour avoir tout le matériel nécessaire pour se protéger soi et le cheval. Il sera cependant important de choisir le meilleur du matériel d’équitation.

Une selle de qualité pour un plaisir longue durée

Pour une sortie équestre, il est essentiel de choisir une selle confortable. Cela vous évitera des blessures au niveau du fessier. Une mauvaise selle vous causera des escarres.

N’oubliez pas vos bagages et les boots

Une longue sortie sans sacoches ? L’erreur à ne pas commettre. Des sacoches doivent être fixées sur la selle, c’est votre bagage pour le trajet. N’oubliez pas de prendre des boots à vos pieds et de qualités pour un maximum de confort.

Protégez-vous

Pour votre balade ne sortez pas sans votre casque, c’est essentiel pour votre sécurité. Vérifiez qu’il soit stable pour pas qu’il ne vous gêne. Lors de vos balades, vous serez soumis avec vos chevaux à tous types de parasites dont les taons ou encore les moustiques. Pour cela il existe des sprays ou des gels pour contrer ses parasites qui nuisent à votre tranquillité.

Attention à la météo

Chaque saison a son vêtement ! Pour un maximum de confort, habillez-vous en fonction de la météo et des saisons. Un paramètre essentiel à respecter si vous voulez être à l’aise lors de votre balade.

N’oubliez pas votre téléphone

Une sortie équestre peut malheureusement parfois mal tourner. C’est pour cela qu’il est important de prendre son téléphone portable en cas de problème. Avant de partir, prévenez vos proches que vous êtes partis en balade.

Les indispensables pour les longues sorties

Pas de réseaux, plus de batterie… si vous n’êtes pas expérimenté ou que vous ne connaissez pas bien la région, il faut prendre d’autres objets que le téléphone mobile qui vous seront essentielles pour éviter tous les problèmes. Une carte peut parfois vous faire gagner beaucoup de temps et vous sortir de pleins de problèmes. Moins interactive qu’un plan sur le téléphone mobile, elle peut dépanner et vous guidez tout aussi bien. Si vous partez pour plusieurs jours, pensez à prendre une lampe torche car la nuit peut tomber très vite. Pour votre sécurité et celle du cheval, l’éclairage est très important pour éviter tous contacts ou toutes chutes qui occasionneraient d’éventuelles blessures.

Prenez soin de votre partenaire

Pour le confort de votre cheval prenez un cure-pieds pour déloger les corps étrangers pouvant s’être coincé sous le pied afin d’éviter les infections ou les boiteries. N’oubliez pas la brosse de pansage pour enlever l’excèdent de poussières sur le corps du cheval. Pour que votre cheval se sente au mieux n’oubliez pas d’emporter avec vous le matériel de maréchalerie. Pour récompenser le cheval de son effort, prenez avec vous des friandises riches en minéraux et en vitamines. C’est un moyen efficace pour motiver votre compagnon.

Les conseils pratiques

Maintenant que vous avez tout votre matériel pour vos sorties équestres. Il vous faut maintenant respecter quelques règles pour passer un bon moment. La préparation de votre sortie équestre est le moment le plus important. Choisissez attentivement votre itinéraire pour ne pas être surpris le jour-j. Choisissez un trajet, une randonnée adaptée à votre niveau. Essayez de trouver un maximum d’endroit où vous pouvez faire des pauses et vous ravitaillez vous et votre cheval. Pour votre sécurité et votre plaisir, évitez d’emprunter les routes et favorisez les sentiers. Repérez les centres équestres à proximité qui pourront vous accueillir en cas de problèmes ou pour passer une nuit. Prenez si vous en avez la possibilité un cheval qui ne craint pas de sortir dans le monde extérieur (vélos, motos, etc…). Pour une sortie équestre, partir en groupe est peut-être plus judicieux si vous êtes peu expérimenté.

L’équitation n’attend que vous

Avec 664 178 licenciés en 2021, l’équitation est le troisième sport le plus pratiqué en France derrière le tennis, le football et juste devant le Basketball. De nos jours, la majorité de cavaliers sont des femmes. C’est le premier sport féminin en France. Il existe plus d’une trentaine de disciplines équestres, pratiquée en loisir ou en compétition, cela va du concours de saut d’obstacles à la voltige. En France, il y a plus de 9000 structures prêtes à vous accueillir. Il ne vous reste plus qu’à franchir le pas.

Découvrez cinq nouveaux lieux en France pour des sorties équestres

Pour découvrir la Corse, rien de mieux qu’une balade à cheval. Avec la mer et la montagne, vous découvrirez de nouveaux paysages à couper le souffle. Si vous aimez les couchés de soleil, vous n’allez pas être déçu. Le sud-ouest de la France possède de nombreuses surprises, Autour du Lot, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne vous trouverez de nombreux parcs naturels à découvrir à cheval. Une superbe occasion de découvrir le patrimoine du sud de notre pays. La Camargue est une des plus belles réserves naturelles au monde, et une région où les chevaux sont très présents. De nombreuses balades à vous couper le souffle vous attendent là-bas. La Normandie est une région parfaite pour une sortie équestre. Vous trouverez de magnifiques randonnées au Mont Saint-Michel. Direction l’île d’Oléron, vous y trouverez de nombreuses randonnées à cheval entre plages, forêts et vignobles, vous allez vous régaler.