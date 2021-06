Le cavalier australien Anthony Hoy s’est qualifié pour ses 8e Jeux Olympiques de vendredi matin après l’annonce de sa fédération.

Agé de 62 ans, Hoy va battre un nouveau record avec une huitième participation aux Jeux et cela le rend très fier. « Représenter l’Australie au niveau international pendant tant d’années a été le plus grand privilège et honneur de ma vie », a-t-il déclaré après l’annonce de la sélection australienne pour Tokyo. Triple champion olympique entre dans l’histoire en devenant l’athlète australien le plus âgé à participer à des JO. Il sera rejoint par Mary Hanna, 66 ans, qui s’est qualifiée pour ses sixièmes Jeux, le record pour une Australienne.