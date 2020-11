Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Cette semaine on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 événements qu’il ne fallait pas manquer ce week-end.

On commence avec la victoire écrasante de la DfuseTeam ce dimanche, lors de la deuxième édition des Underdogs sur Valorant. Ils ont surclassé leurs adversaires dans ce tournoi réservé aux meilleures équipes francophones. Pour lire le résumé complet de la compétition, cliquez ici.

Le jeu de cartes Legends of Runeterra, d’autres Français sont passé à deux doigts de l’exploit. Hier soir, Elyx, Flaxeau et Owi se sont incliné face aux trois représentants du Portugal (3-1) en finale de la toute première édition des LoR Masters Europe. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Enfin, on termine avec une actu qui se rapproche un peu plus du monde du sport. La semaine dernière, la Fédération française de basket-ball a annoncé son entrée dans le monde de l’esport. À partir du mois de décembre prochain, elle organisera des compétitions sur l’un des jeux les plus populaires du moment : Rocket League. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.