Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Cette semaine on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 événements qu’il ne fallait pas manquer ce week-end.

On commence avec la superbe victoire des Français de chez Vitality sur Counter-Strike : Global Offensive. Ce week-end, ZywOo et ses coéquipiers ont écrasé Astralis en finale du BLAST Premier Fall, remportant ainsi leur deuxième trophée de la saison et 225 000$. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Ce week-end se déroulait également les FGS #1, premier tournoi de la saison sur FIFA 21. Sur Xbox One, c’est l’Allemand Lefti qui a été sacré champion après avoir battu son compatriote KKoray. Sur PS4, le titre a été décerné au Suédois Oliboli, tandis que le Français Diogo termine troisième. Pour lire le résumé complet de la compétition, cliquez ici.

Enfin on termine avec l’interview exclusive d’Andrew Albicy. Le meneur de l’Équipe de France de basket nous a parlé de sa passion pour l’esport et de ses futurs projets sur Twitch. Retrouvez l’entretien complet en cliquant ici.