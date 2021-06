Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Souvent malmenés cette saison par BDS, les joueurs de chez Vitality ont pris leur revanche le week-end dernier de la meilleure des manières. Depuis leurs locaux du Stade de France, Fairy Peak, Kaydop et Alpha54 ont battu la formation suisse (4-0, 4-2) pour s’offrir le titre de champion d’Europe. Retrouvez l’article complet ici.

Alors que la date de The International 10 approche à grands pas, la situation ne s’arrange pas pour les organisateurs du tournoi. Face au manque de coopération du gouvernement Suédois, Valve cherche en urgence un autre pays en mesure d’accueillir les championnats du monde de Dota 2, du 5 au 15 août prochain. Plus de détails en cliquant ici.

Récente championne de France et d’Europe, la Karmine Corp assoit toujours sa domination sur la LFL. Cette semaine, elle a encore remporté ses deux matchs face à GameWard et BDS. Au classement, Saken et les siens sont logiquement leaders devant Vitality.Bee et Misfits Premier. Retrouvez le bilan complet de la LFL en cliquant ici.