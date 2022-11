Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On débute ce tour de l’actu avec l’événement du week-end dernier. En direct de Singapour, Tundra Esports a remporté dimanche matin la onzième édition de The International, le plus gros tournoi de l’année sur Dota 2. En venant à bout de la Team Secret (3-0), ils ont raflé ce prestigieux titre de champions du monde et la coquette somme de 8,5 millions de dollars. Retrouvez le bilan complet de The International 11 en cliquant ici.

Un peu plus tard dans la journée de dimanche, la Karmine Corp est allé chercher son premier titre de la saison sur Rocket League. Porté par ses deux nouvelles recrues, Vatira et ExoTiiK, la KCorp a dominé la Fall Cup des RLCS. Un sacre libérateur pour les hommes de Kameto, qui valide également une qualification pour le Major RLCS de Rotterdam (Pays-Bas), prévu du 8 au 11 décembre prochain. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Enfin on termine avec une grosse annonce qui concerne une autre formation française, AEGIS. Dans la semaine, l’équipe de Shaunz, MisterMV et DFG a officialisé son arrivée en LFL, le championnat de France de League of Legends. Pour la saison 2023, elle prendra donc la place de Misfits Premier, contraint de se retirer suite au départ de Misfits du LEC (la ligue européenne). Selon diverses rumeurs, le Français Eika pourrait d’ailleurs devenir la première recrue du futur roster AEGIS. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.