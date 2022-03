Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence ce récap de la semaine avec l’exploit réalisé le week-end dernier par T1 en LCK, la ligue sud-coréenne de League of Legends. En s’imposant 2 à 0 contre DRX, ils ont décroché leur 18e victoire consécutive cette saison. Une première dans l’histoire de la ligue qui permet à Faker de rentrer encore un peu plus dans la légende. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Cette semaine un autre joueur de League of Legends a fait parler de lui, mais pas pour les mêmes raisons. Upset, déjà pris en grippe par les fans français après son altercation avec Adam, a suscité une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux en dévoilant les secrets d’entraînement de Rekkles, la star de la Karmine Corp. L’ADC de Fnatic a par ailleurs estimé avoir un niveau bien supérieur à celui du Suédois. Retrouvez tous les détails du clash en cliquant sur le lien ci-dessous.

On termine enfin sur une note plus joyeuse avec le bilan de la 3e journée d’eLigue 1. Toujours invaincus, les Lorientais Fouma et Leandro Peixoto occupent seuls le fauteuil de leader devant le PSG et le LOSC. De son côté l’AS Monaco reste enlisé à la 10e place après une troisième défaite consécutive. Retrouvez le classement complet de l’eLigue 1 en cliquant ici.