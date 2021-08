Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Déjà couronnés au printemps dernier, les MAD Lions ont remporté ce week-end un nouveau titre de champion du LEC. En grande finale, Armut et ses coéquipiers ont surclassé Fnatic sur le score de 3 à 1. Lors des prochains Worlds, prévus cet automne (octobre-novembre) en Europe, les MAD Lions tenteront de jouer les trouble-fêtes au milieu des ogres Chinois et Coréens. Retrouvez l’article complet ici.

Parmi les ogres Sud-Coréens, ils retrouveront notamment la formation DWG Kia. Championne du monde en titre, l’équipe de ShowMaker et Canyon a terrassé les T1 de Faker en grande finale des LCK sur le score de 3-1. Un succès de plus pour DWG Kia et le 10e titre national du coach Kkoma. Sans surprise, ils feront office de favoris à leur propre succession aux championnats du monde. Retrouvez l’article complet ici.

On termine avec une actualité concernant la scène compétitive Hearthstone. Ce week-end, le Français AyRoK (Glory4Builders) a réussi un bel exploit en atteignant la finale du Masters Tour de Silvermoon. Battu lors de l’ultime rencontre par le Chinois jiuquanyu, il repart tout de même avec 17 000 dollars en poche et 19 points GM pour la suite de la saison. Retrouvez l’article complet ici.