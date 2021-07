Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Après l’exploit des Français sur Rocket League, le bilan aura été un peu moins satisfaisant pour les joueurs de Street Fighter V. Les deux Français en lice, MisterCrimson et Konvy terminent respectivement 4e et 8e de ce tournoi organisé par le Comité international olympique (CIO). C’est le Norvégien Phenom qui s’est emparé de la médaille d’or dans la région européenne. Retrouvez le bilan complet de l’Intel World Open (IWO) en cliquant ici.

C’est une page qui se tourne dans l’histoire des jeux vidéo de sport. La célèbre licence Pro Evolution Soccer devient eFootball à partir de cet automne. Un nouveau jeu de l’éditeur Konami qui sera gratuit et cross-plateforme. Retrouvez tous les détails en cliquant ici.

Enfin on termine avec le LFL Trésor Day qui faisait office hier soir de premier événement offline de l’année sur la scène française League of Legends. Les meilleures équipes du championnat de France étaient au rendez-vous à Aix-en-Provence devant plus de 800 spectateurs. Une nouvelle journée de compétition riche en spectacle avec notamment les victoires de la Karmine Corp et de Solary. Retrouvez le bilan complet du LFL Trésor Day en cliquant ici.