Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Le week-end dernier, l’anglo-camerounais Hurricane a validé son ticket pour la grande finale de l’EVO à Las Vegas en novembre prochain. Il représentera l’Europe lors du plus grand tournoi de l’année sur Street Fighter V. Louffy aura réalisé la meilleure performance des Français en lice dans le tournoi avec une 7e place. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Les playoffs de la LFL se sont terminé en beauté hier soir avec une victoire autoritaire des Misfits Premier face aux champions de France en titre, la Karmine Corp (3-1). Jactroll et ses coéquipiers défieront maintenant le vainqueur du match Karmine Corp – Vitality.Bee en grande finale de la LFL. Retrouvez le bilan complet de la saison en cliquant ici.

On termine avec les European Masters, qui débuteront lundi prochain avec les meilleures équipes européennes de League of Legends. Un tournoi dans lequel les Français de la Karmine Corp tenteront une nouvelle fois de conserver leur titre. Misfits Premier et Vitality.Bee seront les deux autres représentants de la LFL en lice. Retrouvez la liste de tous les qualifiés en cliquant ici.