Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Le week-end dernier, les Shanghai Dragons sont devenu champion de l’Overwatch League. Trois ans après leur saison en 0-40, les joueurs Sud-Coréens de la formation chinoise découvrent les sommets sur la licence de Blizzard. Ils auront survolé les playoffs de la compétition, battant Atlanta Reign sur le score de 4-0 en finale. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Dans quatre jours à peine, les meilleures équipes de League of Legends de la planète se retrouveront à Reykjavik, en Islande, pour le lancement des Worlds 2021 (5 octobre – 6 novembre). La compétition débutera par une phase de Play-In où quatre tickets pour le main event seront mis en jeu. Retrouvez le planning complet des Worlds en cliquant ici.

Enfin on termine avec les nommés pour les Esports Awards 2021. Cette année trois Français peuvent prétendre à une statuette : M0nkey M00n (BDS – Rocket League), Fairy Peak! (Vitality – Rocket League) et Adam (Fnatic – League of Legends). Retrouvez la liste de tous les nommés, dans les différentes catégories, en cliquant ici.