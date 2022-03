Les nouveautés annoncés pour #FIFA23 🔥



▫️ Cross-plateforme entre PlayStation, Xbox et PC

▫️ Coupes du monde masculines et féminines

▫️ Nouvelles licences, dont la @D1Arkema

▫️ Plus d'animations grâce à la technologie Hypermotion



🗞️ https://t.co/wayNHsqDEo



(@_Tom_Henderson_) pic.twitter.com/CGQH40qCrW