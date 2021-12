Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Le week-end dernier, les Français ont répondu présent aux FGS, le premier tournoi officiel de l’année sur FIFA 22. Dylo, de chez GK Esport, a réussi un bel exploit en terminant dans le Top 4 européen. Il réalise la meilleure performance devant le joueur du LOSC, AdRXx. Retrouvez les résultats de tous les joueurs français en cliquant ici.

Depuis quelques semaines, Blizzard plancherait sur une adaptation de son FPS phare, Overwatch, sur mobile. Aux dernières nouvelles, le jeu serait actuellement en cours de développement et il pourrait même débarquer avant Overwatch 2, la suite très attendue par les fans. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous, comme avec PUBG mobile ou plus récemment, League of Legends: Wild Rift. Retrouvez toutes les informations en cliquant ici.

Enfin on termine avec un point sur le mercato League of Legends. La saison 2022 n’a pas encore commencée mais toutes les équipes de LFL (le championnat de France) semblent avoir bouclé leur roster. Il y aura du beau mode avec notamment Rekkles chez la Karmine Corp ou encore Jactroll, transféré de Misfits Premier vers Vitality.Bee. Retrouvez toutes les line-up en cliquant ici.