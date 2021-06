Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Samedi dernier, le FC Lorient s’est offert un succès de prestige en finale de l’eLigue 1 sur FIFA 21. Grands favoris de la compétition, Leandro Peixoto et Fouma ont répondu présent. Ils s’imposent 3-2 en finale face à l’Olympique de Marseille et empochent au passage 20 000 euros. Retrouvez le bilan complet de l’eLigue 1 en cliquant ici.

Le week-end dernier se déroulait également la troisième édition de la ZLAN organisée par le streamer Zerator. Une compétition finalement remportée par la Team KEK, composée de Kenny, Etoiles et Khalen au terme d’une finale palpitante face aux champions en titre, Skyyart et Slide, accompagnés cette fois-ci de Leaf. Retrouvez le bilan de la ZLAN 2021 en images en cliquant ici.

Après plusieurs semaines de break, la LFL (championnat de France de League of Legends) était de retour cette semaine. Et au terme des trois premières journées, la Karmine Corp a déjà creusé l’écart avec ses concurrents en remportant haut la main ses trois rencontres, dont le Classico face à Solary. Impressionnante au printemps, la Team BDS a eu plus de difficultés cette semaine et compte déjà deux défaites. Retrouvez tous les résultats et le classement de la LFL en cliquant ici.