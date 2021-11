Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence cette semaine avec le bilan d’une édition 2021 complètement folle du ZEvent. Cette année encore, les 51 streamers réunis par ZeratoR se sont dépassé et ont réussi à collecter plus de 10 millions d’euros de dons au profit de l’association Action contre la faim. Un record absolu pour un événement caritatif organisé sur Twitch. Retrouvez ici le bilan complet de ce ZEvent 2021 avec les donation goals et les autres records battus.

En terme de compétition, le plus bel exploit Français du week-end aura sans doute été celui de Floki, Clement et Decyptos. Les trois jeunes prodiges de Fortnite ont réussi à accrocher la quatrième place des FNCS, raflant au passage la coquette somme de 120 000 dollars. Retrouvez le récit complet de leur exploit en cliquant ici.

Petit point enfin sur le mercato League of Legends, avec notamment les rumeurs concernant la future line-up de Team Liquid pour la saison 2022 des LCS. D’après de nombreuses sources, la structure nord-américaine aurait trouvé un accord avec Bwipo, le jungler de chez Fnatic, le Danois Bjergsen et également l’ADC Français Hans Sama. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.