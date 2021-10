Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Grand marathon caritatif du streaming, qui avait permis de récolter plus de 5,7 millions d’euros au profit d’Amnesty International, le ZEvent est de retour ce week-end, de vendredi à dimanche. Zerator, Domingo, Gotaga, Kameto et 48 autres streamers se réunissent à Montpellier pour lever un maximum de fonds au profit de l’ONG Action contre la faim. Retrouvez l’article complet et les liens des différents streams en cliquant ici.

Dans un peu plus d’un mois, la FFBB Hoops League sera de retour pour une nouvelle saison. Après un premier exercice réussi, la Fédération de basket a décidé de retenter l’aventure à partir du 15 décembre avec quelques-uns des meilleurs joueurs de Rocket League. Retrouvez toutes les nouveautés de cette saison 2 en cliquant ici.

Sur League of Legends aussi on devrait avoir le droit à d’énormes nouveautés. Alors que les Worlds se poursuivent ce week-end en Islande, les formations européennes préparent déjà leur mercato. Joueur emblématique de la LEC, le Suédois Rekkles devrait notamment quitter G2 dans les prochaines semaines. Et à en croire certaines rumeurs, G2 aurait choisi Carzzy, l’actuel ADC des MAD Lions pour le remplacer en 2022. Affaire à suivre…