Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence ce récap de la semaine avec l’événement esport qui avait lieu le week-end dernier à Bercy : la ZrT Trackmania Cup. 10e et dernière édition du tournoi organisé par ZeratoR, elle a vu le Français Gwen et le Suisse Affi soulever leur premier titre en duo devant près de 15 000 spectateurs et plus de 180 000 viewers en direct sur Twitch. À noter que du haut de ses 17ans Gwen, le joueur de chez GameWard, a remporté samedi sa troisième Trackmania Cup consécutive. Retrouvez le bilan complet de la compétition en cliquant ici.

La même soirée, le FC Lorient a dominé l’Olympique de Marseille en finale de l’eLigue 1 sur FIFA 22. Une victoire sur le score de 4 à 1 qui permet aux Merlus Fouma et Leandro Peixoto de conserver leur titre de champion de France. Pour leur remettre le trophée, le Ballon d’Or en 1991 Jean-Pierre Papin avait fait le déplacement samedi soir. Retrouvez le résumé complet en cliquant ici.

On termine ce tour de l’actu esport avec un autre exploit français réalisé ce week-end. Relégué dans le loser bracket du DH Masters Valencia, le jeune Français Clem a réussi à renverser totalement la vapeur allant jusqu’à battre son rival italien Reynor (4-3) en grande finale de la compétition. Une belle façon de conclure le week-end pour Clem, qui rafle au passage son quatrième titre de champion d’Europe sur StarCraft II. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.