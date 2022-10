Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On débute ce tour de l’actu avec l’événement du week-end dernier : la GeoGuessr Team World Cup. Samedi à Paris, le Français Blinky et ses deux coéquipiers Kodiak et Maccem sont devenu les nouveaux champions du monde par équipe sur GeoGuessr, le jeu d’exploration basé sur Google Maps et Google Street View. Impressionnants tout au long du tournoi, ils ont décroché le titre de champion et la coquette somme de 20 000 euros. Retrouvez le résumé complet en cliquant ici.

On enchaîne avec un jeu bien plus connu des amateurs d’esport, League of Legends. À en croire les informations du journaliste Alejandro Gomis, Riot Games va changer le format du LEC – le championnat d’Europe – en 2023. Pour faire simple, les meilleures équipes de la ligue disputeront plus de matchs par saison afin d’espérer rivaliser avec les Chinois et les Coréens aux Worlds. Retrouvez le détail complet du nouveau format en cliquant ici.

Enfin, une autre grosse nouvelle de la semaine concerne League of Legends. Selon les dernières rumeurs, AEGIS débarquera en LFL – le championnat de France – la saison prochaine à la place de Misfits Premier. L’équipe de Shaunz, MisterMV et DFG aurait d’ailleurs trouvé sa première recrue : Eika. Champion de France en titre sous les couleurs de LDLC OL, le midlaner français apportera toute son expérience au petit nouveau de la ligue. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.