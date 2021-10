Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Le Français Gaby a encore brillé le week-end dernier. Impressionnant tout au long de la saison, avec notamment trois titres à son actif, il a enchaîné avec la manière en remportant la saison 2 des Hearthstone Grandmasters. Grâce à ce succès de prestige, Gaby empoche 2 500 dollars et valide son ticket pour les championnats du monde, prévus en fin d’année. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Les matchs allers de la phase de poules des championnats du monde de League of Legends se sont terminé en beauté mercredi dernier. Plusieurs favoris se dégagent déjà, comme les champions en titre DWG Kia ou les deux formations chinoises EDward Gaming et Royal Never Give Up, tous encore invaincus. Pour les Européens de chez Fnatic, la suite du tournoi s’annonce plus compliquée : ils ne comptent aucune victoire en trois journées. Retrouvez le bilan complet des Worlds 2021 en cliquant ici.

Après avoir quasiment atteint la barre des 10 millions de joueurs en un mois, FIFA 22 confirme sa place parmi les mastodontes du jeu vidéo. On fait le bilan sur les nouveautés de cet opus et les bénéfices qu’en tirent les plus grands clubs de la planète, comme le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain. Retrouvez tous les détails dans l’article suivant.