Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On débute ce récap de la semaine avec l’exploit des Français réalisé le week-end dernier aux Rising Legends, les championnats d’Europe de Teamfight Tactics. En finale de la compétition, c’est le jeune Double61 qui s’est imposé et retrouve un titre de champion d’Europe qu’il avait déjà remporté en 2020. Le joueur de la Karmine Corp a également validé son ticket pour la prochaine Coupe du monde, tout comme trois autres compétiteurs français : Voltariux, Les collègues et Un33d. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Autre sensation cette semaine, l’arrivée d’Usain Bolt dans l’esport. À la retraite depuis 2017, le sprinteur jamaïcain est devenu co-propriétaire de la structure irlandaise WYLDE, présente sur des jeux comme Rocket League, Valorant et FIFA. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

Enfin on termine avec le sacre des Foxes de chez LDLC OL sur League of Legends. Impressionnants tout au long de la saison régulière, Eika et ses coéquipiers se sont fait peut hier soir mais ils ont finalement remporté la finale des playoffs de LFL face à BDS Academy (3-2). Une victoire précieuse pour la structure, qui n’avait plus remporté de titre de champion de France depuis 2019. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.