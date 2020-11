Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Cette semaine on vous a préparé un récap des 3 événements qu’il ne fallait pas manquer ce week-end.

On commence avec l’exploit du week-end, signé Clem. Le Français de 18 ans a remporté hier la DreamHack Winter sur StarCraft II. Au passage il a notamment éliminé les deux meilleurs joueurs européens du moment : Reynor et Serral. Pour lire le résumé complet de la compétition, cliquez ici.

Sur Rainbow Six : Siege, les Français sont passé cette fois-ci à deux doigts de l’exploit. Déjà couronnés au Six Major en août dernier, les joueurs de chez BDS ce sont incliné hier en finale de l’édition d’hiver. L’autre équipe française en lice, Tempra, termine à la 4e place. Retrouvez l’article complet sur le November Six Major juste ici.

Enfin, ce week-end avait également lieu la DreamHack en duo sur Fortnite. Une compétition largement dominée par le Suisse Noahreyli et son coéquipier Vadeal, mais où le Français BadSniper a brillé. Associé au Britannique Kura pour l’occasion, le joueur de chez Grizi Esport a réussi à accrocher la 2e place du classement. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.