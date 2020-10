Le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) abandonne le Tour d’Espagne.

Fatigué depuis plusieurs jours, Tom Dumoulin a décidé de ne pas prendre le départ de la 8e étape du Tour d’Espagne entre Logrono et Alto de Moncalvillo (164 km). “Dès le départ de la Vuelta, je me sentais très fatigué et ce sentiment a continué à croître au fil des jours. Poursuivre la course et mettre en péril la saison prochaine n’aurait pas de sens. Ce n’est jamais agréable d’abandonner, mais je suis sûr que c’est le bon choix”, a indiqué le coureur de la Jumbo-Visma après son abandon.