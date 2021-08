Le Polonais Rafal Majka a remporté en solitaire la 15e étape du Tour d’Espagne. Le Norvégien Odd Christian Eiking a conservé son maillot rouge de leader du général.

Rafal Majka (UAE Team Emirates) a signé un grand numéro pour remporter la 15e étape de La Vuelta 21 après une bataille de près de 200km dans les montagnes. Il a fallu plus de 70km pour que l’échappée parte, et Majka s’est ensuite lancé en solitaire à 87km de l’arrivée. Il a résisté à tous ses poursuivants, parmi lesquels Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) était le plus fort en direction d’El Barraco, la ville de l’icône espagnole El Chava Jimenez. C’est la première victoire de Rafal Majka depuis la 14e étape de La Vuelta 17, à la Sierra de la Pandera, il y a quasiment 4 ans jour pour jour. Parmi les prétendants au général, Adam Yates (Ineos Grenadiers) a gagné 15’’ et Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a conservé La Roja à la veille de la deuxième journée de repos. Il reste une semaine de course jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.