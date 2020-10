Le Français Jordan Sarrou a décroché son premier titre de champion du monde de VTT cross-country ce samedi sur le parcours de Leogang dans les Alpes autrichiennes.

Il s’agit du troisième titre de la journée pour la France, après Pauline Ferrand-Prévot (3ème trophée mondial en élite) et Loana Lecomte, championns du monde espoir.

A 27 ans, Sarrou est le premier Français depuis 2014 et Julien Absalon à revêtir le maillot arc-en-ciel de champion du monde de cross-country. Il a devancé le Suisse Mathias Flückiger d’un peu moins d’une minute, et un autre Français, Titouan Carod. “Le plan était de commencer vite. J’ai roulé à mon rythme et j’étais très concentré sur ma course. Je n’arrive pas à y croire, je suis dans un rêve, je suis champion du monde!“, a déclaré Sarrou. “C’était une course de dingue et des conditions que j’adore. C’est vraiment

énorme ce que j’ai fait, je suis vraiment fier“.

JORDAN SARROU CHAMPION DU MONDE DE VTT CROSS-COUNTRY !!! Déjà 4 fois titré sur le relais mixte, le français n'avait jamais connu le podium de l'épreuve reine, ni même gagner une CDM. #Leogang2020 pic.twitter.com/mF3mcC9rei — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 10, 2020

Mondiaux de VTT: les classements des courses de cross-country

DAMES

Elite

1. Pauline Ferrand-Prévot (FRA), les 19,15 km en 1:27:33

2. Eva Lechner (ITA) à 3:01

3. Rebecca McConnell (AUS) à 3:01

4. Sina Frei (SUI) à 3:46

5. Isla Short (GBR) à 4:17

Espoirs

1. Loana Lecomte (FRA), les 15,80 km en 1:13:34

2. Kata Blanka Vas (HUN) à 1:11

3. Ceylin del Carmen Alvarado (NED) à 2:42

4. Haley Batten (USA) à 3:38

5. Noelle Buri (SUI) à 5:32

MESSIEURS

Elite

1. Jordan Sarrou (FRA), les 22,50 km en 1:25:37

2. Mathias Flückiger (SUI) à 0:45

3. Titouan Carod (FRA) à 0:55

4. Luca Braidot (ITA) à 1:23

5. Ondrej Cink (CZE) à 1:37