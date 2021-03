L’Italienne Elisa Longo Borghini a remporté ce dimanche en solitaire le Trophée Alfredo Binda, deuxième course du WorldTour féminin, disputée entre Cocquio-Trevisago et Cittiglio, en Lombardie, dans le nord de l’Italie.

L’Italienne de la Trek-Segafredo s’est échappée du peloton à plus de 25 kilomètres de la ligne et a remporté en solitaire cette course du jour longue de 141 kilomètres. C’est la deuxième victoire dans l’épreuve de l’Italienne de 29 ans, déjà sacrée en 2013.

Classement:

1. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE), les 141 km en 3h43:29

2. Marianne Vos (PBS/JUM) à 1:42

3. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDJ) à 1:42

4. Katarzyna Niewiadoma (POL/CAN) à 1:42

5. Soraya Paladin (ITA/LIV) à 1:42