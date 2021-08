Thibaut Pinot, de retour de convalescence pour soigner son dos traumatisé lors de sa chute sur le Tour de France 2020, sera la principale attraction du 54e Tour du Limousin qui s’élance mardi d’Isle (Haute-Vienne) pour quatre jours.

Quatre mois après sa dernière apparition en compétition lors du Tour des Alpes, le leader de la formation Groupama-FDJ, qui avait renoncé à prendre le départ du Giro et fait l’impasse sur le Tour 2021, va se tester sur les routes vallonnées du Limousin. « J’ai l’impression d’être un coureur tout neuf, tout jeune, avec plein d’envie. Cela fait longtemps que je n’ai pas été aussi impatient et motivé de remettre un dossard », explique Pinot. « J’ai tellement galéré sur mon vélo depuis ma chute l’an passé… Depuis un mois que je fais du vélo sans vraiment de douleurs et avec des sensations, j’ai l’impression de redécouvrir le plaisir sur un vélo », ajoute-t-il.

Avec son jeune compatriote Valentin Madouas, vainqueur dimanche de la Polynormande, et le Suisse Sébastien Reichenbach, le Franc-Comtois sera bien épaulé, avec un parcours proposant chaque jour plusieurs côtes courtes. Mais la concurrence sera forte, notamment chez les équipes françaises. AG2R Citroën sera emmené par le Belge Greg Van Avermaet, champion olympique en 2016 et Benoît Cosnefroy, vainqueur du Tour du Limousin en 2019. Cofidis misera sur le sprinteur Christophe Laporte, Victor Lafay, vainqueur d’étape sur le Giro cette année, Simon Geschke ou Anthony Perez. B&B Hotels aura fière allure avec Franck Bonnamour, désigné super-combatif du dernier Tour de France, Bryan Coquard, Pierre Rolland ou Quentin Pacher. De son côté, Arkea Samsic s’appuiera principalement sur le puncheur Warren Barguil et Total Energies comptera sur l’expérience d’Alexandre Geniez, Julien Simon ou Lorrenzo Manzin. L’Italien Luca Wackermann (Eolo-Kometa Cycling Team), victorieux l’an passé, sera également présent pour tenter la passe de deux.

Les étapes :

Mardi 17 août : Isle (Haute-Vienne) – Sainte-Feyre (Creuse), 183,3 km

Mercredi 18 août : Agonac (Dordogne) – Payzac (Dordogne), 172 km

Jeudi 19 août : Bugeat (Corrèze) – Lubersac (Corrèze), 184,2 km

Vendredi 20 août : Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne) – Limoges (Haute-Vienne), 169,7 km