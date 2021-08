Joyce s’offre la victoire d’étape ce vendredi sur le Tour du Danemark devant les sprinters Nielsen et Salmon.

L’Américain Colin Joyce (Rally Cycling) a remporté vendredi au sprint la quatrième étape du Tour du Danemark, devant le Danois Sebastian Nielsen (Restaurant Suri – Carl Ras) et l’Allemand Martin Alexander Salmon (Team DSM), tandis que Belge Remco Evenepoel (Quick Step/Deceuninck) conserve son maillot de leader.

Les coureurs ont parcouru quelque 189 km entre Holbaek et Kalundborg (est). Samedi, la cinquième et dernière étape de la course, un contre-la-montre de 10,8 km, aura lieu à partir de 14h00 (12h00 GMT).

Classement de la 4eme étape :

1. Colin Joyce (USA) en 4h22:44.

2. Sebastian Nielsen (DEN) m.t.

3. Martin Alexander Salmon (GER) m.t.

4. Magnus Bak Klaris (DEN) m.t.

5. Aaron Van Poucke (BEL) m.t.

Classement général :

1. Remco Evenepoel (BEL/DEC) en 17h07:04.

2. Tosh Van der Sande (BEL/LOT) à 1:33.

3. Mads Pedersen (DEN/TRE) à 1:36.

4. Nick Van der Lijke (NED/RIW) à 1:38.

5. Mike Teunissen (NED/JUM) à 1:40.