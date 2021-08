Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 1ère étape de La Vuelta.

Le Slovène s’est imposé dans ce contre-la-montre de 7,1km autour de la cathédrale de Burgos, pour prendre la tête du classement général d’entrée, comme il l’avait fait en 2020. Le champion olympique de la discipline reste invaincu dans l’exercice du chrono sur le Grand Tour espagnol et il s’offre un premier avantage avant trois semaines de course qui s’achèveront avec un autre contre-la-montre, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le double vainqueur de La Vuelta s’est imposé devant Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), qui est resté leader pendant l’essentiel de l’étape, et son compatriote slovène Jan Tratnik (Bahrain Victorious).