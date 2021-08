L’Allemand Nikias Arndt (DSM) a remporté au sprint la 5e étape du Tour de Pologne, disputée sur 172,8 km entre Chocholow et Bielsko-Biala, devant le Slovène Matej Mohoric qui n’accuse plus que deux secondes de retard sur le maillot jaune portugais Joao Almeida à la veille du contre-la-montre.

Au terme d’une étape animée sur un parcours vallonné et sous le soleil, Arndt a devancé Mohoric (Bahrain), l’Italien Stefano Oldani (Lotto Soudal), Almeida (Deceuninck) et un autre Italien, Diego Ulissi (UAE-Emirates). Ulissi est troisième du général à 14 secondes d’Almeida, et le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos), l’un des favoris à la victoire finale sur ses terres, quatrième à 21 secondes.

Le contre-la-montre individuel de samedi, long de 19,1 km avec départ et arrivée à Katowice, s’annonce donc comme décisif, à la veille de l’arrivée à Cracovie.