Le Britannique a pris la tête du classement général après la victoire en équipe d’Ineos ce mardi.

Le coureur britannique Ethan Hayter a pris la tête du Tour de Grande-Bretagne, mardi, grâce à la victoire de son équipe Ineos Grenadiers lors du contre-la-montre par équipes, disputé sur 18,2 km entre Llandeilo et le Jardin botanique national gallois et comptant pour la 3e étape. Avec un temps de 20 minutes et 22 secondes, Ineos a battu de 17 secondes l’équipe Deceuninck-QuickStep du Français Julian Alaphilippe et de 20 secondes Jumbo-Visma de Wout van Aert.