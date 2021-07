Deuxième du jour derrière Mark Cavendish sur l’étape 10 du jour entre Albertville et Valence, Wout Van Aert est revenu sur sa journée.

« J’étais très bien placé grâce à Mike Teunissen, à la meilleure place. J’étais dans la roue de Cavendish qui est le plus fort dans ce Tour. J’ai fait mon possible pour revenir mais ce n’était pas assez pour gagner. Je n’ai pas de regrets, j’ai été battu par plus fort que moi. Le final était à ma convenance, avec le vent, la petite côte. J’aurais peut-être pu lancer un peu plus tôt mais il y avait le vent. Je suis content de mes sensations, j’ai bien récupéré. » A-t-il confié après la course.