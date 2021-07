Le coureur de l’équipe française AG2R Citroën a confié toute sa satisfction après ce prestigieux succès sur la Grande Boucle. « On s’est échappés avec un gros groupe, je me suis d’abord contenté de suivre puis l’écart a augmenté. Le peloton nous a laissés partir. Il fallait rester aussi calme que possible. Cette victoire change ma vie, c’est un rêve. C’est de la folie d’avoir gagné et ça récompense toutes les personnes qui ont cru en moi, en particulier ces deux dernières années. Bien sûr je ferai de mon mieux pour rester en haut du classement, mais Tadej est un cran au-dessus. Je ne dirais pas que j’adore ces conditions météorologiques, je grelottais à la fin de l’étape. Mais les longues étapes me conviennent. »