Le coureur allemand de l’équipe Jumbo, Tony Martin (36 ans) a été contraint d’abandonner le Tour de France ce mercredi lors de la 11e étape.

L’ancien champion du monde du contre-la-montre se retire de la Grande Boucle après s’être retrouvé dans le fossé juste avant les trente premiers kilomètres de l’étape du jour. L’Allemand a été soigné par les secours puis évacué. Un nouveau coup dur pour son équipe qui a déjà perdu son leader Primoz Roglic et le Néerlandais Robert Gesink. Martin avait également chuté dès le premier jour de course après avoir percuté un panneau tenu par une spectatrice et provoqué ainsi une spectaculaire chute collective.