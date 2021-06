Le Britannique Geraint Thomas (Ineos), vainqueur en 2018, a chuté dans la 3e étape du Tour de France et a été blessé à l’épaule droite.

Le Néerlandais Robert Gesink, coéquipier du Slovène Primoz Roglic (Jumbo), a été lui aussi pris dans cette chute et a été contraint à l’abandon. Thomas et Gesink se sont retrouvés à terre, avec aussi l’Allemand Tony Martin (Jumbo), du côté de la Trinité-sur-Mer, une quarantaine de kilomètres après le départ de Lorient. Thomas, qui est apparu choqué sur le moment, est remonté sur le vélo pour reprendre la course, à près de trois minutes derrière le peloton principal. Le Britannique, attendu par son compatriote Luke Rowe, puis par le Néerlandais Dylan van Baarle et l’Espagnol Jonathan Castroviejo, a repris sa place dans le groupe une vingtaine de kilomètres plus loin.

Selon France Télévision, qui cite l’un des médecins de la course, le vainqueur du Tour 2018 pourrait souffrir d’une luxation de l’épaule droite. Le Gallois, âgé de 35 ans, est l’un des chefs de file de l’équipe Ineos, la première formation du peloton. S’il est passé au travers des chutes de la première étape, il a lâché une vingtaine de secondes à ses rivaux directs à l’arrivée dimanche à Mûr-de-Bretagne (Côtes d’Armor). Cinquième du Tour de France en 2010 et sixième en 2016, Gesink (35 ans) n’a pas pu reprendre la course. La troisième étape, sans grosse difficulté de relief, relie Lorient à Pontivy (Morbihan) sur 182,9 kilomètres.