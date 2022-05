De retour sur le devant de la scène après sa victoire sur le Tour des Alpes, Thibaut Pinot se prépare désormais pour son objectif de la saison : le Tour de France. Une course lors de laquelle il visera, au contraire des années précédentes, « seulement » une victoire d’étape.

Après deux ans de galère et de douleurs répétées au dos, Thibaut Pinot est enfin de retour sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses nombreux supporters. Après sa victoire sur le Tour des Alpes et un Tour de Romandie encourageant, le leader de la Groupama-FDJ a le Tour de France en ligne de mire. En pleine préparation, il fera tout pour arriver à 100% sur les premières pentes françaises. A un peu plus d’un mois du départ prévu à Copenhague le 1er juillet, le Français a annoncé ses objectifs. Il souhaite remporter une étape, celle de la Planche des Belles Filles, (8 juillet) et ne fera pas l’erreur de viser le général. Un objectif démesuré au vue de ses capacités actuelles.

« S’il y a une étape à gagner, ce serait celle-là. J’ai déjà gagné dans des lieux comme le Tourmalet (en 2019) ou l’Alpe d’Huez (en 2015) qui sont mythiques mais cette victoire serait encore plus forte. Je la connais par cœur mais ce seront les jambes qui parleront ce jour-là… Le seul avantage, c’est que je peux être plus encouragé que les autres. Je ne serais pas à 100% de mon niveau, celui de 2018 et 2019. Je vise une victoire d’étape, là où je fais mes gammes toute l’année« , a lancé Thibaut Pinot devant la presse.