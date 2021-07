Malmené par Vingegaard cet après-midi, le maillot jaune a bien cru perdre la place de leader du Tour de France sur le mont Ventoux.

Devancé un temps par le Danois Jonas Vingegaard au sommet du mont Ventoux, Tadej Pogacar (UAE, maillot jaune du Tour de France) a finalement terminé la 11e étape du Tour de France en quatrième position. Interrogé sur sa course en conférence de presse, le Slovène a avoué s’être fait une grosse frayeur.

« Je n’ai pas pu le suivre, il a été super fort, il a mis le paquet, ça a été un peu trop pour moi et j’ai craqué. J’ai essayé d’arriver le plus vite possible au sommet, mais ça a été une journée difficile, avec cette chaleur. Je savais que je ne devais tenir que quelques minutes de plus, puis j’ai fait la descente à fond. J’ai essayé de rester calme et de gérer mon rythme jusqu’au sommet. Je n’ai pas paniqué. J’ai de la chance d’avoir eu Richard Carapaz (Ineos) et Rigoberto Uran (EF Education) dans la descente, on a très bien collaboré. Au final, c’était une bonne journée. Je m’en tire bien. J’ai hâte d’arriver aux Pyrénées ! »