Actuel leader du Tour de France, Tadej Pogacar « touche du bois » pour ne pas chuter dans les prochains jours.

Pas vraiment inquiété ce vendredi, le jeune Tadej Pogacar (UAE) a conservé son maillot jaune au terme d’une 13e étape du Tour de France marquée par deux grosses chutes dans le peloton et la victoire finale de Mark Cavendish. Interrogé sur sa course au micro de France Télévision, le Slovène a avoué qu’il redoute particulièrement les chutes sur les prochaines étapes.

« La première partie de la course a été assez ennuyeuse. Quand ça s’est animé, je me sentais bien donc j’ai roulé à fond. Malheureusement (son équipier) Rafal Majka a lourdement chuté aujourd’hui. On aura peut-être un homme de moins, je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Pour ma part je ne suis tombé que le premier jour du Tour, mais j’avais déjà eu ma dose de chutes en première partie de saison. On fait un métier dangereux. Jusqu’ici j’ai eu de la chance, je touche du bois, j’espère que les prochains jours seront moins chaotiques. Je regardais Mark Cavendish (désormais codétenteur du record de victoires d’étape (34) sur le Tour, NDLR) quand j’étais encore enfant, il faisait des trucs phénoménaux, il sprintait comme une fusée, j’aimais bien le regarder. Ce qu’il fait actuellement est fou, il a tout mon respect. »