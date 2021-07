La 8e étape du Tour de France nous emmène dans les Alpes ce samedi avec un parcours de 150,8 km entre Oyonnax (Ain) et Le Grand-Bornand (Haute-Savoie). Une étape au cours de laquelle les grimpeurs vont pouvoir s’expliquer !

L’analyse du site officiel du Tour :

Les rebondissements ont déjà été nombreux après sept jours de course, et c’est une autre séquence du Tour de France qui débute avec l’entrée dans la montagne. La parole a été majoritairement données aux puncheurs et sprinteurs, qui ont su la prendre avec éclat de Brest au Creusot, qu’il s’appellent Mathieu van der Poel ou Mark Cavendish, entre autres vainqueurs de la semaine. Ce sont maintenant les grimpeurs qui ont devant eux un défi et des opportunités à leur mesure, à commencer par cette étape du Grand-Bornand, dessinées sur un format dynamique de 150,8 km, avec des ascensions sélectives qui autorisent dès aujourd’hui les grandes ambitions. Reste à savoir si après l’étape d’hier, bouclée à 45,5 km/h et disputée sur un très haut niveau d’intensité, aura laissé suffisamment d’énergie aux acteurs principaux pour repartir aussi vaillamment au combat dans les Alpes. Après avoir défendu sa position, Tadej Pogacar a clairement expliqué qu’il pourrait « se contenter de suivre ». Il ne faudra donc pas compter sur le tenant du titre pour passer à l’offensive, mais ses rivaux seront-ils justement tentés de le bousculer après avoir identifié une toute petite faille dans sa défense ? Hier, Richard Carapaz s’est montré le plus entreprenant, et n’a pas intérêt à différer trop longtemps ses initiatives s’il veut opérer une réelle remontée au général. Par ailleurs, Julian Alaphilippe a forcément en tête le souvenir de sa première victoire sur le Tour de France, obtenue en 2018 au Grand Bornand en même temps qu’il s’habillait du maillot à pois. Cette année, c’est plutôt le jaune qui le préoccupe.

