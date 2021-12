Romain Bardet est très ambitieux pour la suite de sa carrière et notamment la saison 2022 qui arrive petit à petit.

Dans un entretien accordé à « l’Equipe », Bardet a dévoilé ses objectifs et il espère bien revenir sur les routes du Tour de France en 2022. « Le Tour m’a manqué, j’aimerais y revenir. J’ai désormais atteint la maturité physique qui me permet de bien encaisser deux Grands Tours par an, estime celui qui a longtemps principalement tablé sur l’épreuve hexagonale. En revanche, viser à chaque fois le podium, c’est compliqué vu le niveau global. » A terminé le cycliste français.