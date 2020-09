Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a été testé positif au coronavirus et doit s’écarter de l’épreuve pendant une semaine, a appris ce mardi l’AFP auprès de l’organisation de la course.

En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course, dont la 10e étape a lieu ce mardi. Le directeur du Tour sera remplacé sur l’épreuve par François Lemarchand et devrait reprendre sa place après la seconde journée de repos lundi prochain, en Isère.

“Je sors du Tour pour huit jours“, a déclaré à l’AFP Christian Prudhomme, qui est asymptomatique. “Je vais faire comme n’importe quel salarié français dans ce genre de cas“. Le Premier ministre français Jean Castex avait pris place samedi dans la voiture de la direction du Tour, aux côtés de Christian Prudhomme, pour suivre la 8e étape et devra donc être testé.