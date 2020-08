Le Français Julian Alaphilippe s’est offert le maillot jaune en remportant ce dimanche la deuxième étape du Tour de France, à Nice. Après un sprint sur la Promenade des Anglais, Julian Alaphilippe s’est écroulé, en larmes.

“C’est toujours spécial de gagner sur le Tour et c’est une année particulière. Je n’ai pas gagné une course depuis le début de saison. J’ai continué à travailler dur, je suis resté sérieux malgré des moments durs. Je voulais juste dédier cette victoire à mon papa (décédé fin juillet, ndlr)” a-t-il déclaré. “Ca me tenait à coeur. J’ai demandé à l’équipe de durcir vraiment le final, il restait plus grand monde dans la dernière ascension. J’ai produit mon effort, je ne me suis pas posé trop de question. J’ai tout donné, je n’avais rien à perdre. Ils ont essayé de jouer un peu avec mes nerfs. Finalement (Adam) Yates a bien collaboré. Je voulais que ça tienne bon au moins jusqu’à la flamme rouge. Il y avait un gros vent de face. Concrétiser, ça fait du bien. La victoire me manquait.”