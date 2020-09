Suivez en direct sur Sport.fr l’étape 12 du Tour de France entre CHAUVIGNY et SARRAN CORRÈZE avec 218 kilomètres au programme.

Le parcours tracé entre Chauvigny et Sarran est le plus long du Tour, avec l’unique étape excédant les 200 kilomètres. Cette plongée vers les contreforts du Massif Central prendra des airs d’hommages. Bien que l’itinéraire ait été imaginé bien avant leurs décès, le peloton comme les suiveurs et téléspectateurs auront en effet une pensée pour Raymond Poulidor en passant à Saint-Léonard-de-Noblat.