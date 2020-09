Leader de l’équipe Ineos, Egan Bernal est prêt pour débuter ce Tour de France inédit en septembre. Le tenant du titre veut quand même faire attention à l’équipe Jumbo-Visma.

“Ils sont très bons, c’est une grosse équipe. Primoz (Proglic) était probablement le plus fort ces dernières semaines. Il volait et sera l’un des favoris mais il ne faut pas oublier Tom Dumoulin qui monte en puissance. C’est bien d’avoir une équipe de haut niveau face à nous, ça accroît notre motivation et ça crée de l’émulation. On pourra partager les responsabilités avec eux et on ne devra pas contrôler la course tout seuls. Ils devront prendre leur part de responsabilité”, a indiqué le coureur d’Ineos dans L’Equipe.

Avant de poursuivre : “C’est un bon Tour pour les grimpeurs. On bataillera jusqu’au dernier jour sur le contre-la-montre à la Planche Des Belles Filles, la veille de l’arrivée à Paris. Le parcours est dur mais complet et il ne faudra pas seulement être vigilant en montagne”.