🏅 Solo wins are trending on the Tour this year! 🇦🇹 @PatricKonrad was the winner in Saint-Gaudens after a strong attack!



See his last KM ⬇️



🏅 Une nouvelle victoire en solitaire sur ce #TDF2021! 🇦🇹 @PatricKonrad était le plus costaud pour s'imposer à Saint-Gaudens !#TDF2021 pic.twitter.com/dMgecD0I1P