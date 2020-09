Actuellement leader du classement des grimpeurs, Benoît Cosnefroy a confié sa crainte de perdre son maillot à pois en faveur du vainqueur du jour, Marc Hirschi.

« Je voulais prendre l’échappée et jouer la gagne, mais mes jambes n’étaient pas au top aujourd’hui. J’ai subi dans le final, le rythme était très élevé. Demain (vendredi), ce sera bien plus dur car on attaque la montagne de nouveau. Je vais défendre mon maillot du mieux possible, mais quand on voit Marc Hirschi qui revient à 5 points et qui a des jambes de folie en ce moment, il n’y aura pas grand-chose à faire s’il est devant» a confié le grimpeur de l’équipe de la formation AG2R La Mondiale après la 12e étape du Tour de France.

Classement des grimpeurs après la 12e étape