Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a fait le point sur l’aspect sanitaire qui entoure le peloton de la Grande Boucle cette année en raison de l’épidémie de Coronavirus. Pour le moment, aucun coureur n’a été testé positif au COVID 19.

“Le Tour de France, c’est un défi pour les coureurs depuis toujours. C’est aussi un défi dans l’organisation, plus encore cette année. Les réunions se sont multipliées depuis le mois d’avril, pour aboutir à un protocole sanitaire très strict avec des bulles, notamment autour des coureurs, le port du masque naturellement, le fait de ne plus avoir de bisou et de ne plus se serrer les mains sur le podium, le maillot jaune et les autres maillots distinctifs enfilés derrière par un assistant d’équipe… Tout ça a été fait pour que le Tour puisse se dérouler dans des conditions sanitaires exceptionnelles”, a expliqué Christian Prudhomme ce vendredi sur RTL.

Avant de poursuivre : “Autant que je le sache, il n’y aucun cas de Covid parmi les coureurs. La formation belge Lotto-Soudal a fait savoir que l’un de ses assistants et l’un de ses mécaniciens avaient été positifs au dernier test. Tous les gens sont naturellement testés. En plus du système des bulles, il y a un système de tests. Chaque coureur a été testé cinq à sept fois avant le Tour. Et nous, l’organisation du Tour de France, nous avons demandé deux tests supplémentaires avant le départ. Les coureurs seront à nouveau testés sur les deux journées de repos. Les journalistes, les équipes techniques ont été testés. J’ai été testé trois fois avant le départ. 100% des coureurs, 100% des accrédités, auront été testés et seront sains. Je ne suis pas devin. Je suis incapable de vous dire si quelqu’un sera testé positif dans huit ou quinze jours.”