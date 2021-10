Le voile se lève jeudi sur le parcours du Tour de France 2022, qui démarrera le 1er juillet de Copenhague pour le départ le plus septentrional de son histoire centenaire.

Trois étapes au Danemark et une arrivée sur les Champs-Elysées à Paris, le 24 juillet, sont les seules certitudes validées par ASO, la société organisatrice, qui entend réserver l’officialisation du tracé de la Grande Boucle pour le rendez-vous du Palais des Congrès, à Paris. Au contraire de l’année passée, quand la pandémie avait contraint les organisateurs à se limiter à une émission TV, la cérémonie retrouve son faste et ses invités de marque. A côté du prince héritier Frédérik de Danemark, le double vainqueur du Tour, le Slovène Tadej Pogacar, et le champion du monde, Julian Alaphilippe, sont attendus pour découvrir les nouveautés de ce Tour qui est précédé, pour la première fois, par la présentation du Tour de France Femmes, une création très attendue.

Marion Rousse, fraîchement nommée à la direction de la nouvelle épreuve, et Christian Prudhomme, directeur du Tour depuis 2007, dévoileront les contours de la course qui débutera par une étape de prestige quelques heures avant l’arrivée du Tour. Avant que la carte du 109e Tour masculin soit affichée, accompagnée des explications techniques. Comme à l’habitude, les rumeurs se sont multipliées sur la base des confidences d’élus, tout heureux d’avoir eu leur candidature avalisée, des réservations d’hôtels, des enquêtes journalistiques.